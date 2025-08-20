Barcellona, l’agente di Inaki Pena al centro sportivo: incontro con Deco

20/08/2025 | 12:30:43

Fernando Solanas, agente di Hector Fort e Inaki Pena, è stato avvistato alla “Ciutat Esportiva” di Barcellona, centro sportivo che ospita le sedute di allenamento del Barça. Incontrerà il direttore sportivo blaugrana Deco per definire il futuro del terzino e del portiere. In merito a quest’ultimo, come vi abbiamo anticipato il 6 agosto, c’è un totale gradimento di Cesc Fabregas che vorrebbe portarlo al Como in Serie A. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: Instagram Inaki Pena