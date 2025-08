Sohm, una rincorsa dal 7 luglio: ora la Fiorentina corre

01/08/2025 | 23:10:41

Lo scorso 7 luglio vi abbiamo svelato le trame in corso tra Fiorentina e Parma per il centrocampista Simon Sohm. Aggiungendo il gradimento viola ma anche la necessità di fare una riflessione prima di tornare sull’argomento. È trascorso quasi un mese, nel pomeriggio la nostra esclusiva su un incontro programmato, e che magari si è gia tenuto, per entrare nel vivo. Adesso la Fiorentina vuole correre: operazione da circa 16 milioni più bonus, oggi il nome di Sohm è quello in grande evidenza nella lista della spesa per rafforzare il centrocampo di Stefano Pioli.

Foto: Instagram personale