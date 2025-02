Sohm traghettatore: il Parma gira intorno allo svizzero

Nel giorno dell’esordio di Cristian Chivu, il Parma è tornato a vincere. Un trionfo importante in ottica classifica e che ridà morale ad una squadra che non trovava i tre punti da tantissimo tempo. Sicuramente il cambio di panchina ha donato nuova adrenalina ai giocatori in campo, ma se c’è un calciatore che ha sempre fatto la differenza in questa formazione quello è sicuramente Sohm. Contro il Bologna, infatti, oltre a segnare la rete del 2-0, è stato uno dei giocatori più presenti in area di rigore avversaria. E non è di certo un caso che lo svizzero si trova a 4 reti collezionati in 26 presenze stagionali. Simon, dunque, è forse una delle più grandi certezze di questa squadra anche e soprattutto in termini di possesso palla, con l’85.8% di passaggi riusciti, e di recupero, con ben 88 palloni recuperati.

FOTO: Instagram Sohm