Sohm si è già preso la Fiorentina. E ora Pioli vuole alzare l’asticella

10/08/2025 | 13:30:45

Senza lasciarsi andare ad eccessivi voli pindarici, la Fiorentina di Pioli sembra essersi messa in testa di alzare l’asticella. E nonostante, eccezion fatta per l’espertissimo Dzeko, il mercato non abbia regalato fin ora nomi altisonanti, dal mercato della Fiorentina è possibile già trarre qualche indicazione. L’ultimo arrivato Sohm (trattativa raccontata dal 7 luglio), ha subito impressionato per presenza fisica contro il Manchester United, come confermato dallo stesso Pioli in zona mista: “Ha motore, qualità, senso del gioco e dell’inserimento. È qui da pochi giorni, ma si è presentato bene. Ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco”. E con altri talenti da lucidare, come Fazzini, e altri da rilanciare, come Gudmundsson, il lavoro di Pioli proseguirà imperterrito con l’obiettivo di far alzare l’asticella dopo le ultime recenti qualificazioni alla Conference League, che è pur sempre l’Europa più piccola.

foto: x Fiorentina