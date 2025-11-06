Sohm: “Sconfitta che fa male. Momento difficile, dobbiamo fare meglio”

06/11/2025 | 21:44:05

Simon Sohm, giocatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Magonza.

Queste le sue parole: “Quanto fa male, soprattutto per voi? “Fa male, in questo momento anche se giochiamo meglio fanno sempre gol contro di noi. Momento difficile, dobbiamo fare meglio”.

In dei momenti della partita sono riaffiorate delle paure? “Paura non lo so, ma si vede che tutti abbiamo un momento non semplice. Se l’avversario fa un po’ di pressione, è difficile per noi giocare. Dobbiamo alzare il livello”.

Da padroni dal campo a troppo dietro: cosa paralizza la squadra? “Non lo so, è difficile. Abbiamo giocato anche bene, ma il momento è difficile. Anche se vinciamo 1-0, se c’è pressione diventa difficile”.

Foto: sito Fiorentina