Sohm: “Fondamentale partire bene. Spero di continuare così”

21/08/2025 | 22:14:09

Simon Sohm , calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-3 nel match contro il Polissya.

Queste le sue parole: “Certo, era importante iniziare bene e abbiamo fatto una bella partita”.

Grande prestazione: sembri essere qui da sempre: “Sono molto contento e spero di continuare così”.

Sei un giocatore molto duttile: cosa ti chiede Pioli? “Di giocare con semplicità e qualità, voglio fare il meglio possibile”.

Foto: sito Fiorentina