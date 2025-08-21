Sohm: “Fondamentale partire bene. Spero di continuare così”
21/08/2025 | 22:14:09
Simon Sohm , calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-3 nel match contro il Polissya.
Queste le sue parole: “Certo, era importante iniziare bene e abbiamo fatto una bella partita”.
Grande prestazione: sembri essere qui da sempre: “Sono molto contento e spero di continuare così”.
Sei un giocatore molto duttile: cosa ti chiede Pioli? “Di giocare con semplicità e qualità, voglio fare il meglio possibile”.
Foto: sito Fiorentina