Sohm: “E’ difficile spiegare cosa sta accadendo. Non siamo uniti e ora subentra pure la paura”

19/12/2025 | 00:10:24

Simon Sohm, giocatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Losanna.

Queste le sue parole: “Per me è difficile spiegare quanto sta succedendo. E’ un momento delicato per tutti ed ora dobbiamo solo essere uniti per uscirne. Abbiamo parlato tanto in settimana sul punto di vista dell’unione, ma in campo non si vede. Adesso arriva anche la paura, ma al momento siamo ultimi e non possiamo fare peggio di così. Ora serve solo essere uniti e trovare dentro di noi una soluzione per andare avanti, perché così non va affatto bene”.

Per poi concludere: “Abbiamo provato ad essere positivi, ma al momento non sta servendo. Dobbiamo solo continuare a lottare. La Fiorentina non è abituata a questo ed ora dobbiamo trovare la forza per uscire dal momento, dobbiamo metterci più energia”.

Foto: sito Fiorentina