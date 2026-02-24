Sogliano: “Questo è un momento molto difficile. Accetto tutte le critiche, ma non la mancanza di rispetto”

24/02/2026 | 10:19:04

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Sono abituato a metterci la faccia quando ci sono i problemi, fa parte del mio lavoro. Questo è un momento molto difficile dal punto di vista calcistico. La classifica è brutta, drammatica, decidete voi come definirla. Sono molto arrabbiato e deluso. So benissimo che fare questo lavoro significa anche accettare le critiche. So anche che si vince in tanti e si perde in pochi. So anche altre cose, so riconoscerle. Leggo delle cose assurde, vergognose, nei confronti di persone che per tanti anni hanno lottato per i colori gialloblu, ed hanno cercato di ottenere sempre il massimo. Parlare del fatto che non si abbia rispetto è questa stessa una mancanza di rispetto, nei confronti di chi lavora nel Verona. Per quanto riguarda me: mi sono legato al Verona da 7 anni, i dirigenti più importanti e che ho stimato di più sono stati Emiliano Mascetti, rimasto 9 anni e Rino Foschi, che è stato 7 anni. Ne sono passati tanti altri che hanno fatto bene il loro lavoro e altri invece che appena hanno potuto sono partiti per altri lidi. Io non l’ho fatto solo perché mi sono legato al Verona. Accetto tutte le critiche, ma non le mancanze di rispetto. Bisogna essere chiari nelle analisi, non confusi. In sei anni abbiamo raggiunto l’obiettivo massimo: vinto il campionato e raggiunto salvezze in fila. Quest’anno non sta andando bene, faremo il possibile per raggiungere la salvezza. A testa alta, non per scelta, in questi anni abbiamo reso la società capace di iscriversi al campionato, pagare tutto ciò che c’era da pagare, fare plusvalenze. Mi sarebbe piaciuto far giocare una squadra con qualche giocatore forte in più, ma abbiamo scelto di mantenere la società solida. Leggere certe cose lo trovo sleale”.

Foto: Hellas Verona Instagram