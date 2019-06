Sogliano nuovo direttore sportivo del Padova: ora è ufficiale. La nota

Il Padova ha annunciato l’arrivo di Sean Sogliano come nuovo direttore sportivo al posto di Giorgio Zamuner. L’ex dirigente di Verona e Bari ha firmato un accordo triennale, ecco il comunicato ufficiale: “Sean Sogliano è il nuovo direttore sportivo del Calcio Padova. La Società biancoscudata ha siglato con il dirigente un accordo su base triennale. Sogliano, che verrà presentato alla stampa nella mattinata di mercoledì 5 giugno, succede quindi a Giorgio Zamuner cui vanno la gratitudine della Società per quanto fatto in questi anni e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”.

#SeanSogliano è il nuovo direttore sportivo del #Padova. Accordo con il dirigente su base triennale.#Sogliano succede a Giorgio Zamuner cui vanno la gratitudine per quanto fatto in questi anni e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera. https://t.co/bH4UTSHGSP pic.twitter.com/sCbkmNUo0A — Calcio Padova (@PadovaCalcio) June 3, 2019

Foto: Twitter ufficiale Padova