Sogliano: “La Juventus non ha bisogno di lamentarsi con l’arbitro. Abbiamo fatto una gara d’orgoglio”

03/05/2026 | 21:17:47

Sean Sogliano de del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio strappato a Torino contro la Juventus.

Le sue parole: “Io in questo momento qua forse sono venuto per coerenza a quello che dico sempre, nel senso che è normale che quando una squadra retrocede, anche prima di scendere in campo, l’abbiamo saputo venerdì, perché è stata una stagione dove sono successe tantissime cose. Non dimentichiamo che il Verona è retrocesso in tre campionati su quattro campionati salvata sempre all’ultimo all’ultima giornata o spareggio, quindi voglio dire che noi abbiamo sempre sofferto anche l’anno scorso. Questa stagione è stata una stagione assurda, tempestata da tante negatività, tante infortuni, poi dopo abbiamo avuto le nostre colpe, poi è normale che chi gioca su questo obiettivo, sa benissimo che in 4-5 punti in più che non riesce a raccogliere anche se meriti, poi alla fine fanno la differenza. Sono venuto qua oggi perché alla fine, tanto, so benissimo la nostra cultura, il nostro modo, il nostro ambiente, che il Verona ha fatto un’ottima partita, ha portato a casa un punto che non interessa a nessuno, per me era meglio che arrivavamo qua e prendevamo tre gol. Però penso che abbiamo un’ottima tifoseria, che è anche oggi era presente, che ha sofferto e ci è stata vicino, penso che io non ho invitato la società, salutiamo la Serie A, però penso che tra l’altro figuriamoci, pensa che testa che ho io che sono stato espulso anche oggi”.