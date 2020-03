Il Football Club Sochi, attraverso i propri canali ufficiali, ha annuciato gli arrivi di Giannelli Imbula e Adil Rami. Entrambi sono stati prelevati a parametro zero. Il centrocampista, dopo aver salutato il Lecce qualche settimana fa, ha risolto il contratto con lo Stoke City accordandosi con il club russo. Il difensore ex Milan era svincolato dopo l’esperienza in Turchia con il Fenerbahce.

Foto: Sochi Instagram