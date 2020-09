Sneijder su Van de Beek: “Manchester United club perfetto per lui”

Wesley Sneijder, storico ex calciatore olandese, in una intervista a Voetbal International ha parlato del trasferimento al Manchester United di Donny van de Beek: “Sono molto contento sia andato in Premier League. Per Van de Beek era il momento giusto. Il Manchester United è il club perfetto per lui, così come il campionato inglese che gli si addice più della Liga spagnola. Lui è un calciatore completo. Mi piacciono molto le sue cavalcate palla al piede ma anche quando crea spazi col suo movimento. Gioca bene a calcio ed è sempre nel posto giusto al momento giusto”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United