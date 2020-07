Sneijder, l’ex Inter è pronto a tornare in campo: si allenerà con un club dilettantistico olandese

Wesley Sneijder è pronto a ritornare in campo e rimettere gli scarpini dopo averli appesi al chiodo circa un anno fa. Il centrocampista olandese, dopo l’esperienza qatariota con l’Al-Gharafa Sports Club, aveva deciso di smettere per concentrarsi sul futuro in vista di una prossima carriera da dirigente. Nelle ultime ore invece, lo stesso centrocampista che ha raggiunto il tetto più alto del mondo con l’Inter nel 2010, è pronto a calcare l’erbetta di un campo da calcio per rimettersi in forma. Secondo l’emittente olandese RTV Utrecht, l’ex numero 10 nerazzurro si allenerà con la formazione amatoriale di Utrecht del DHSC per ritrovare la forma, prima di continuare i contatti con l’FC Utrecht per un ritorno in Eredivisie del fantasista.