Sneijder: “Lautaro è davvero innamorato dell’Inter. Chivu? È un po’ invecchiato ma nel cuore è rimasto sempre lui”

05/10/2026 | 13:20:49

L’ex calciatore dell’Inter, Wesley Sneijder, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“La missione principale di Chivu adesso? Non devo dirlo io a lui, semmai lui a me, anche se ora che è un coach così importante non mi risponde più… Scherzi a parte, sembra nato per fare l’allenatore dell’Inter e non mi aspettavo che facesse anche i 100 metri per andare a festeggiare con i giocatori sotto la curva. È un po’ invecchiato ma nel cuore è rimasto sempre lui. Tutti i mestieri sono fatti di cose imparate sul campo, un po’ alla volta: ad esempio, Cristian dovrà verificare l’effetto di una sosta così lunga sui giocatori. Poi, è importante anche non dover rimontare sempre… La principale antagonista in campionato? La Roma con Gasperini è particolarmente aggressiva e pericolosa, soprattutto con questo Malen che segna sempre e attacca la profondità al momento giusto: pochi sanno farlo così. Ora il Como ha gli occhi di tutti addosso ed è molto interessante. Ma le altre – Milan, Juve e pure Napoli –, come fai a non considerarle? Se c’è qualcuno che mi ha rubato più l’occhio? Lautaro è davvero innamorato dell’Inter, un po’ come Zanetti. Ha lo sguardo dell’attaccante cattivo, con quello ha già fatto mezzo gol. Sono curioso di vedere anche gli inglesi: Jones è un gran bel centrocampista, moderno, e Spence sulla fascia mi sembra più offensivo di Dumfries. In mezzo, poi, tutto gira attorno a Barella e, soprattutto, a Calhanoglu, che mi piace tantissimo anche per il modo in cui calcia”.

Foto: X Sneijder