Sneijder: “Ho parlato con Mourinho questa mattina, mi ha confermato che andrà al Fenerbahçe”

Wesley Sneijder, ex centrocampista di Inter e Real Madrid ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions League in programma domani alle 21 tra il “suo” Real Madrid e il Borussia Dortmund. L’ex centrocampista olandese ha parlato tra le altre cose anche del suo ex allenatore con cui ha vinto il Triplete, José Mourinho. Queste le parole dell’olandese a riguardo: “Ho parlato con lui questa mattina, mi ha confermato che andrà al Fenerbahçe.

Sull’Inter: “L’Inter ha fatto molto bene in campionato, anche se mi sarei aspettato qualcosa in più in Champions. È una squadra fortissima, il prossimo anno arriveranno almeno in semifinale di Champions”.

Sul cammino dell’Olanda all’Europeo: “Secondo me possiamo arrivare in semifinale. Germania, Francia e Inghilterra sono troppo forti, per noi il massimo a cui possiamo ambire è la semifinale”.

Foto: facebook Sneijder