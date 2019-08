Sneijder dice addio al calcio giocato, l’Inter lo saluta: “È stato un onore”

Wesley Sneijder dice addio al calcio giocato. A 35 anni, terminato il contratto di 18 mesi con i qatarioti dell’Al-Gharafa, il fantasista olandese ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da dirigente con l’Utrecht, squadra della sua città natale. L‘Inter, club con il quale Sneijder ha vinto lo storico Triplete, lo ha salutato così sui social: “Arrivederci! È stato un onore vivere una parte della tua carriera: in bocca al lupo per il futuro”.

👋 | ARRIVEDERCI È stato un onore vivere una parte della tua carriera: in bocca al lupo per il futuro @sneijder101010!#InterForever pic.twitter.com/s71XK4S37V — Inter (@Inter) August 12, 2019

Foto: nederlandfoot