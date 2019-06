Sneijder danneggia un auto in Olanda: fermato dalla polizia

Disavventura per Wesley Sneijder. L’ex centrocampista dell’Inter, che attualmente gioca in Qatar, all’Al Gharafa, è stato protagonista di un brutto episodio a Utrecht. Il 35 enne, come riportato dal giornale olandese Soccernews.nl, è salito sul tetto di un’auto e ha cominciato a tirare calci al parabrezza. La polizia lo ha arrestato e, solo dopo qualche ora e dopo aver risarcito il proprietario per i danni che ammontano a 6mila euro, è stato rilasciato.

Foto Nederlandfoot