Sneijder: “Da quando allena Chivu non mi risponde più. E’ come se fosse ancora un calciatore”

04/10/2026 | 19:00:47

Wesley Sneijder ha parlato al Festival dello sport, soffermandosi sul rapporto con Chivu: “Adesso che è diventato allenatore dell’Inter non mi risponde più. È un grande leader. Era il mio compagno di stanza ai tempi dell’Inter, è un ragazzo incredibile. Sta facendo un lavoro incredibile da allenatore e bisogna fare un grande applauso a lui. Ha le sue idee da allenatore e le porta alla squadra. Non mi aspettavo che fosse così scatenato in panchina, ma significa che si sente come uno di loro, come se fosse ancora un giocatore e volesse condividere i bei momenti con i suoi ragazzi. Gli auguro di vivere davvero bei momenti all’Inter e di rimanere il più possibile”.

foto x sneijder