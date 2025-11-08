Sneijder: “Chivu era molto intelligente già da giocatore. Un giorno allenerà la Romania”

08/11/2025 | 14:00:01

Intervistato da Superbet, Sneijder ha ricordato i suoi trascorsi con Chivu all’Ajax e all’Inter: “Nel centro d’allenamento dividevamo sempre la stanza. Un letto qui, un letto là, la televisione in alto. A lui non importava cosa ci fosse in TV. Era sempre con il portatile e parlava con la sua fidanzata. Sono sicuro che un giorno sarà l’allenatore della Romania. Non cercava di interrompere o di parlare troppo con gli allenatori, tendeva piuttosto a tenersi le cose per sé, ma quando stavamo in camera insieme e parlavamo di calcio, era molto intelligente. È arrivato all’Ajax e subito è diventato capitano, grazie alla sua personalità. Guidava la squadra dalla linea difensiva, avevamo bisogno di giocatori così all’Ajax. E anche fuori dal campo, un vero gentiluomo”.

foto sito olanda