Smolcic: “A Como mi sono sentito subito a casa. La scorsa stagione è stata incredibile e sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto”

23/06/2026 | 16:04:22

Il difensore del Como Ivan Smolčić, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall’allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo”.

Foto: Instagram Como