Smicer: “Quella notte di Istanbul fantastica. Ma stasera tifo Milan, i rossoneri devono passare”

Vladimir Smicer, ex centrocampista del Liverpool, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista di Milan Liverpool, parlando di quella notte indimenticabile di Istanbul ma anche del suo tifo per i rossoneri.

Queste le sue parole: “Quella notte di Istanbul è indimenticabile. Una rimonta storica, quasi irripetibile. Una serata che ha scritto la storia ed essere uno dei protagonisti, con il secondo gol, è stato fantastico. E pensare che da bambino tifavo Milan, sono cresciuto con gli olandesi”.

Su Benitez: “Vederlo ora in difficoltà al Newcastle mi dispiace, perchè a noi fece svoltare, avevamo una grande squadra, con 2-3 campioni ma il collettivo fece la differenza in quegli anni, eravamo molto uniti e Rafa aveva una grande mentalità che poi lo ha portato ad allenare tante big europee”.

Su Milan-Liverpool di stasera: “Il Liverpool è già agli ottavi, quindi torno al vecchio tifo per il Milan, mi auguro che possa passare il turno. E poi se c’è uno che può fare imprese è Ibra. A 40 anni è ancora devastante”. Foto: Twitter Uefa