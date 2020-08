Smalling vuole sempre e solo la Roma: ora è l’unica cosa che conta

Chris Smalling vuole sempre e solo la Roma, al netto dei sondaggi di altri club italiani (Inter in testa). Oggi è l’unica cosa che conta, esattamente come conterà la fine di questa storia che per il difensore centrale di proprietà del Manchester United deve avere un solo epilogo, il ritorno in giallorosso. La Roma avrebbe potuto chiudere prima, se non avesse modificato l’offerta, al ribasso, rispetto alla richiesta dei Red Devils. Ma all’interno di questa storia è importante solo l’ultimo passaggio, la decisone definitiva, che potrebbe essere favorita presto dall’imminente svolta societaria. Smalling aspetta, come ha sempre fatto, pur non mancando altre pretendenti. E la decisione di non affondare per Vertonghen, poi finito al Benfica, è un ulteriore indizio.

Foto: AS