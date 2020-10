Smalling, una fedeltà invidiabile per dire sì soltanto alla Roma

Ci fa molto piacere che Chris Smalling sia tornato alla Roma, al netto della tempistica che ha portato ad avere più di qualche brivido. E non soltanto perché è una storia che abbiamo seguito dal 10 luglio, convinti di un epilogo positivo. Ma ci fa soprattutto piacere perché Smalling ha dimostrato un’invidiabile coerenza, resistendo a qualsiasi tipo di tentazione e di proposta pur di coronare il suo sogno. Il suo sogno era solo la Roma, strada facendo (anche recentemente) Smalling ha memorizzato le parole di Fonseca che non vedeva l’ora di riaverlo e che utilizzava qualsiasi conferenza per fare il countdown. Complimenti a Smalling: la coerenza e la fedeltà non sono doti comuni a tutti.

Foto: twitter Roma