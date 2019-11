Smalling: “Sto imparando l’italiano, in Serie A un difensore lavora di più. Dieta vegana? Molti provano i miei piatti”

Chris Smalling, difensore inglese arrivato alla Roma quest’estate, ha risposto in diretta sulla piattaforma RomaTV alle domande dei tifosi giallorossi.

Com’è stato segnare il tuo primo gol con la Roma?

“Incredibile. Molte volte ho pensato che avrei potuto segnare, ho avuto molte occasioni anche nelle gare precedenti”.

Come va con l’italiano?

“Lo sto imparando, faccio del mio meglio, prima della fine della stagione spero di migliorare molto, sto imparando più rapidamente che posso”.

Hai avuto l’opportunità di visitare la città?

“Ieri siamo andati al Vaticano con la famiglia”.

La più grande differenza tra Premier League e Serie A?

“Da difensore, molte squadre hanno due attaccanti. È una sfida per me e devo lavorare di più rispetto a quanto facevo in Inghilterra”.

Un parere su Maldini?

“Una leggenda, in Italia ci sono stati tra i migliori difensori al mondo e lui è uno di quelli”.

Chi è il più grande difensore di sempre?

“È una domanda difficile, di sicuro uno è proprio Maldini”.

Come ti ha aiutato il club con la tua dieta vegana?

“Non appena arrivato, una delle prime discussioni che ho avuto con i nutrizionisti è stata proprio su questo. Sono stato molto contento di vedere che erano interessati a vedere come io mangiassi. I calciatori mi fanno molte domande e durante i buffet molti provano i miei piatti.

Come è allenarsi qui con Dzeko?

“Abbiamo giocato contro tante volte, lui era un calciatore importante per il City. Ci alleniamo contro ogni giorno ed è positivo per entrambi perché miglioriamo allenandoci insieme. Mi ha aiutato poter parlare con lui all’inizio perché parla inglese e mi aiuta con l’italiano perché lo parla un po’ più lentamente”.

