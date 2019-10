Smalling: “Perché ho scelto la Roma? Fonseca voleva un difensore con gli attributi”

Chris Smalling, difensore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al TheAthletic.com. Ecco i passaggi più significativi: “Ho iniziato a pensare di giocare lontano dallo United abbastanza tardi nella finestra di mercato. Avevo firmato un nuovo contratto con il Manchester sei mesi prima e stavo giocando regolarmente quando è arrivato Solskjaer. Poi si è parlato di un nuovo difensore centrale per tutta l’estate. Non era un problema per me, è parte della sfida. Poi però mi è stato detto che potevo giocare 40-50 partite con la Roma, forse il doppio di quanto avrei giocato allo United. Certo, allo United avrei potuto prendere i miei stipendi, ero appena diventato padre di un bambino, ero a Manchester con la mia famiglia, ma venire a Roma è stata una sfida che mi è piaciuta. E’ un grande club con grandi aspettative. L’allenatore non vuole soltanto tornare tra i primi quattro posti, vuole vincere un trofeo. Ho parlato con Paulo Fonseca, e mi ha spiegato che aveva bisogno di un centrale con gli attributi. Nessun giocatore può essere certo di giocare ogni partita, ma sapevo che se fossi stato in forma allora avrei potuto giocare regolarmente. L’ho fatto e la reazione dello staff tecnico e dei tifosi ha aumentato la mia fiducia”, ha chiuso Smalling.

Foto: Twitter ufficiale Roma