Smalling: “Nazionale? So che il mister mi tiene in considerazione. Sto imparando molto sul piano tattico e di gestione del match”

Il difensore della Roma Chris Smalling – intervistato dalla BBC Sport – ha parlato del suo momento e di un’eventuale convocazione in Nazionale in vista dei prossimi Europei.

“Sono passati un paio di anni dalla mia ultima convocazione, ma ci spero sempre. So che il mister e il suo staff hanno visto alcune partite a Roma e questo vuol dire che mi tengono in considerazione. Ho questa ambizione, mi piacerebbe far parte del gruppo. Sto imparando molto dallo stile italiano, soprattutto sul piano tattico e della gestione della partita: sento che sto migliorando. Ho disputato un’ottima prima parte di stagione, ora attendo con impazienza di giocare le prossime partite decisive. Vedremo cosa succederà, io e la mia famiglia siamo felici qui“.

Foto: Twitter ufficiale Roma