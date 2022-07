Smalling: “Mou profilo giusto per la Roma. Le aspettative aumentano”

Chris Smalling ha lasciato dichiarazioni in esclusiva al Corriere dello Sport. Il calciatore inglese ha parlato della nuova Roma e di Mourinho. Queste le sue parole sul tecnico portoghese: “Mou è un grande allenatore, stimato in tutto il mondo. Il suo profilo è perfetto per la Roma, non a caso ha vinto subito, alla sua prima stagione sulla panchina giallorossa”. Sulla nuova Roma invece: “A me piace questa squadra, è normale che le aspettative aumentino. Abbiamo trovato una buona continuità alla fine della scorsa stagione, cosa che non vi era prima. Tutte le squadre possono migliorarsi. Abbiamo una colonna dorsale importante, perciò chiunque arrivi sarà utile alla causa“.

