Smalling: “Mi manca lo United, ma la Roma mi piace. Futuro? Voglio vincere qualcosa”

Chris Smalling, difensore in forza alla Roma, ha parlato ai microfoni di TalkSport soffermandosi anche sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Ovviamente il Manchester United mi manca, perché sono stato tanti anni lì e ormai ero di casa. Mi sto godendo questo nuovo capitolo della mia carriera, spero di poter migliorare le mie prestazioni in campo e di avere una stagione di successi. Mi sta piacendo davvero quest’esperienza in Italia. Complessivamente non posso chiedere molto di più in termini di permanenza che finora è stata breve. Futuro? Al momento il mio obiettivo è assicurarmi che questa squadra abbia una stagione stabile. I nostri obiettivi non consistono solo nel tornare in Champions League, ma nel vincere qualcosa. È qui che mi concentro completamente. Una volta arrivata la fine della stagione, quando avremo vinto qualcosa e ottenuto qualcosa, potremo vedere come va. In questo momento si tratta di concentrarsi sul campo”, ha chiuso Smalling.

Foto: Twitter ufficiale Roma