Smalling: “Futuro? La mia concentrazione è solo sui risultati. Domani partita perfetta per tornare a vincere”

Il difensore della Roma Smalling – nella consueta conferenza stampa della vigilia – ha parlato del match che vedrà domani sera i giallorossi impegnati nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent.

Ecco una parte delle sue parole.

“Fino a Natale avevamo fatto bene, poi la forma e i risultati sono precipitati. Anche noi giocatori ci prendiamo le nostre responsabilità. Dobbiamo lavorare per far sì che sia solo un passaggio a vuoto. La partita successiva è sempre quella perfetta per tornare a vincere. Ora abbiamo due gare in casa per ripartire e avere più successo di quanto avuto fin’ora“.

Un pensiero anche sul suo futuro.

“A essere onesti la mia concentrazione è solo sui risultati. A Roma mi trovo a mio agio: la città è fantastica e il club mi ha accolto benissimo. Non voglio distrazioni. Lazio? Contro i biancocelesti è stato un pareggio e abbiamo perso due punti nonostante siamo stati migliori. Dobbiamo migliorare nel rendimento e creare una mentalità vincente perché la Roma è un club che non vince da tempo. Sappiamo l’importanza che avrebbe portare qui un trofeo”.

Foto: Twitter ufficiale Roma