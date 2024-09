Smalling, esordio da dimenticare con l’Al Feiha: autogol e cartellino rosso al 55′

Chris Smalling non dimenticherà facilmente il suo esordio nella Saudi Pro League. Il difensore inglese, schierato titolare nella sfida tra il suo Al Feiha e Al Raed, ha sbloccato il risultato con un autogol dopo appena sei minuti di gioco e poi, a inizio ripresa, ha rimediato due cartellini gialli nel giro di 4′, lasciando la squadra in 10 al 55′. La partita è finita ancora peggio: 5-0 per gli ospiti, grazie alle reti di Fouzair, El Berkaoui (doppietta) e Al Amri.

Foto: Instagram Smalling