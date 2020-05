Chris Smalling, difensore della Roma in prestito dal Manchester United, ha parlato in una diretta Instagram con l’associazione Football Beyond Borders: “L’amore che ho ricevuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco. Tanto amore, tanto affetto e questo sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come allo United. È fantastico stare qui e condividere la passione con loro”.

Foto: Roma Twitter