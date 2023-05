Smalling: “Dobbiamo dare tutto in campo. Questa finale me la godrò al massimo”

Chris Smalling ha rilasciato un’intervista a UEFA.com in vista della finale di Europa League contro il Siviglia che si disputerà domani sera: “La finale è un’occasione molto più grande rispetto alle partite che hai giocato nel resto della carriera ma credo che la preparazione sarà simile. Devi andare in queste partite e divertirti. Hai lavorato tutto l’anno per andare in finale e, ad essere onesti, è solo una partita in più. Me la godrò al massimo e se ti diverti, arrivano anche le migliori prestazioni, penso che così bisogna affrontare queste partite. Quello che mi emoziona di più è l’atmosfera. Vedere i tifosi quando stiamo andando allo stadio, vedere tutti loro andare lì e poi esultare insieme a fine partita. Credo sia questo quello che mi emoziona. Ogni partita è speciale ma credo che una finale di coppa è l’unica che ricordi, bene o male a seconda del risultato, ma sono le partite che ricorderemo per tanti anni. Credo che sarà un gran bel momento ma in ogni caso sarò un ricordo che durerà per sempre. Dobbiamo essere sicuri di dare tutto in campo”.

Foto: Smalling Instagram Roma