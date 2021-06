Brutta notizia per la Slovacchia. Il difensore Denis Vavro e un componente dello staff sono risultati positivi al Covid-19 ed attualmente sono in isolamento. La comunicazione ufficiale è arrivata dal ct Stefan Tarkovic in conferenza stampa. Il giocatore non sarà a disposizione per la sfida di domani contro la Svezia, in programma alle ore 15.