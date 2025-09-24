Slotsager: “Sono felice del mio debutto, spero di giocare tanto. Ce l’abbiamo messa tutta ma non è bastato”

24/09/2025 | 21:39:57

Tobias Slotsager ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona contro il Venezia: “Sono molto contento del mio debutto, spero che sia la prima di molte partite da qui al futuro. Ovviamente non sono contento del risultato, anche se ce l’abbiamo messa tutta non siamo riusciti a vincere. Siamo già con la testa alle prossime sfide ed alla Roma. Sono molto contento di essere qui al Verona, giocare con i compagni, con il mister e il suo staff. È una occasione per crescere, sono contento per aver debuttato, spero di debuttare in Serie A presto, in questo campionato ci sono molti giocatori forti. La nostra fase difensiva parte dalla fine della scorsa stagione, la fase difensiva è buona da parte di tutta la squadra. Anche contro la Cremonese e la Juventus si è visto”.

FOTO: sito Verona