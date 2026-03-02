Slot: “Wirtz? Spero di averlo per la prossima settimana”

02/03/2026 | 11:20:23

Florian Wirtz è destinato a restare ai box ancora per qualche giorno, con lo staff medico del Liverpool intenzionato a gestire con cautela il recupero dal problema alla schiena che lo ha fermato nelle ultime settimane. Il fantasista tedesco ha già saltato le vittorie contro Nottingham Forest e West Ham, e difficilmente sarà disponibile anche per le prossime due sfide di Premier League contro il Wolverhampton. A confermarlo è stato Arne Slot, che in conferenza stampa ha ribadito la linea della prudenza: “La partita di domani è probabilmente troppo vicina, e forse anche quella del weekend. Speriamo di riaverlo la prossima settimana”.

Foto: sito Liverpool