Slot: “Wirtz era tornato infortunato dopo le Nazionali, ci sta dando creatività”

06/12/2025 | 11:10:56

Slot ha parlato del momento di Wirtz in conferenza stampa, le parole del tecnico del Liverpool: “Wirtz è tornato infortunato dalla Germania, quindi sono già molto contento che abbia potuto giocare così tanti minuti in queste prime due partite dal suo ritorno. Ha giocato bene. Non mi ha sorpreso il suo coinvolgimento nel gol che abbiamo segnato contro il Sunderland, perché è stato uno dei giocatori che ha continuato a provarci e ha mostrato creatività”.

foto sito liverpool