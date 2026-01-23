Slot: “Szobsoszlai? Sta disputando un’ottima stagione. Salah? È pronto per giocare domani, deciderò dopo l’allenamento”

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth. Queste le sue parole:

“Szobsoszlai? Dominik sta disputando un’ottima stagione, ma nelle ultime partite è stato protagonista di due episodi fuori dal suo stile. Sbagliare un rigore può capitare, e il suo errore contro il Barnsley non si vede spesso, e lui lo ha riconosciuto. Ha segnato un gol intelligente (contro il Marsiglia) con un piccolo aiuto da parte di un membro dello staff tecnico, ha dimostrato quanto sia importante con e senza palla, ha fornito un ottimo assist a Hugo ma ha colpito il palo. Se vuoi essere un leader, devi sempre iniziare dando il buon esempio. Lui lo ha sempre fatto. È migliorato molto con la palla rispetto alla scorsa stagione, quando già mi piaceva. Gioca con ancora più sicurezza e ora è ancora più coinvolto nelle occasioni e nei gol. Sta facendo una buona stagione. Salah? Conoscendo Mo, è pronto per giocare domani, ma anche lui, come tutti gli altri, ha una sessione di allenamento da fare e poi deciderò la formazione”.

