Slot su Chiesa: “Bello vedere il suo impatto con il Newcastle. Sappiamo di poter contare su di lui”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Everton, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato anche di Federico Chiesa, dopo il suo gol annullato nella finale della Carabao Cup contro il Newcastle: “È stato bello vedere che ha avuto un impatto sulla partita. Sappiamo che possiamo contare su di lui nel momento in cui ne avremo bisogno”.

