Slot: “Siamo stati fortunati ad aver perso solo 2-0. Siamo ancora in corsa”

08/04/2026 | 23:54:29

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato a Tnt Sport dopo la sconfitta contro il PSG.

Queste le sue parole: “Se si riflette sull’intera partita, siamo fortunati ad aver perso solo 2-0. Hanno avuto più occasioni di quante ne abbiano concretizzate. Ne avevano abbastanza per segnare di più. È un bene che siamo ancora in corsa per la qualificazione e che possiamo portarli ad Anfield; sappiamo che differenza faccia il nostro stadio. Serve una squadra che lavori sodo e lo abbiamo visto, ma è difficile. Mamardashvili ha giocato un’ottima partita. Vorremmo creare molto di più, ma non c’è stato molto da creare per noi. Loro hanno tenuto molto la palla, con un ritmo e una velocità incredibili in ogni zona del campo. Il pressing alto funzionava, ma spesso ci hanno superato palla al piede”.

Foto: sito Liverpool