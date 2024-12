Slot: “Senza Chiesa non abbiamo un vero sostituto di Salah”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha così parlato delle condizioni di Federico Chiesa, vicino al rientro in campo: “Ha avuto un inizio di stagione difficile e senza di lui non abbiamo un vero sostituto di Salah. La cosa buona è che sia lui che Harvey Elliott stanno tornando. Speriamo che Salah rimanga in forma e continui a produrre questi numeri; naturalmente un po’ di pericolo di infortunio c’è, del resto è un essere umano anche lui”.

Foto: sito Liverpool