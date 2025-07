Slot: “Senso di smarrimento totale. Diogo non era solo un nostro calciatore”

“Cosa dire? Cosa può dire qualcuno in un momento come questo, quando lo shock e il dolore sono così incredibilmente forti?”. Non potrebbero essere più eloquenti e forti le parole di Arne Slot, allenatore del Liverpool, trasmesse tramite nota ufficiale dal club in seguito alla tragica scomparsa di Diogo Jota dopo un indicente stradale che ha tolto la vita anche al fratello André. “Vorrei avere le parole giuste, ma so di non averle. Tutto ciò che ho sono sentimenti che so verranno condivisi da tantissime persone, verso una persona e un calciatore che abbiamo amato profondamente e verso una famiglia a cui teniamo immensamente”, ha proseguito il tecnico dei Reds, con cui ha vinto la Premier League.

Il pensiero continua: “I miei primi pensieri non sono quelli di un allenatore di calcio. Sono quelli di un padre, un figlio, un fratello e uno zio, e appartengono alla famiglia di Diogo e André Silva, che stanno vivendo una perdita semplicemente inimmaginabile. Il mio messaggio per loro è molto chiaro: non camminerete mai soli. I giocatori, lo staff, i tifosi del Liverpool Football Club sono tutti con voi, e da quello che ho visto oggi, lo stesso vale per l’intera grande famiglia del calcio. Questa non è solo una reazione alla tragedia. È anche una risposta alla bontà delle persone coinvolte e al rispetto che così tanti hanno per questi ragazzi come individui e per la loro famiglia nel suo insieme”.

Il dolore del mondo del calcio e soprattutto del Liverpool: “Per noi come club, il senso di smarrimento è totale. Diogo non era solo un nostro calciatore. Era una persona amata da tutti noi. Era un compagno di squadra, un collega, un amico di lavoro, e in ognuno di questi ruoli era davvero speciale. Potrei dire tantissimo su ciò che portava alla nostra squadra, ma la verità è che chiunque abbia visto Diogo giocare lo sapeva già: impegno, desiderio, dedizione, grande qualità, gol. L’essenza di ciò che un calciatore del Liverpool dovrebbe essere”.

Foto: sito liverpool