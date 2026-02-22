Slot: “Se segni all’ultimo minuto c’è sempre una componente di fortuna”

22/02/2026 | 18:55:49

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK al termine della partita con il Nottingham Forest. Queste le sue parole:

“Se segni all’ultimo minuto c’è sempre una componente di fortuna, ma in questa stagione abbiamo vissuto la situazione opposta moltissime volte. Un pareggio sarebbe stato un risultato più giusto della vittoria per noi. Se dipendessimo da un solo giocatore le cose non andrebbero bene, ma non è questo il caso. Qualcun altro deve farsi carico del lavoro. Il primo tempo è stato difficile perché il Forest ha giocato bene e ha ottimi calciatori”.

Foto: X Liverpool