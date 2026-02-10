Slot: “Se non centreremo la qualificazione alla Champions la stagione non sarà accettabile”

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sunderland.

Queste le sue parole: “Se non centreremo la Champions, non potrà essere considerata una stagione accettabile. I dettagli fanno la differenza: in pochi minuti siamo passati dall’idea di essere a ridosso del City a un distacco molto più ampio. In questo contesto serve avvicinarsi alla perfezione”.

Slot ha poi ricordato come la mancata qualificazione europea in passato abbia inciso anche sulle strategie del club, citando l’arrivo di Federico Chiesa come unico innesto dopo una stagione in Europa League.

Il tema della sfortuna torna spesso nelle sue analisi: “Abbiamo subito troppi gol nei finali. Ho provato soluzioni diverse, cambiando assetto o uomini, ma la palla entrava comunque. Non siamo stati fortunati, questo è certo. Ora dobbiamo capire se è solo un periodo o un nostro limite: lo scopriremo nei prossimi mesi”.

Sul Sunderland, Slot non sottovaluta l’impegno: “È l’unica squadra imbattuta in casa in Premier League. Da neopromossa sta facendo qualcosa di straordinario”.

E conclude guardando dentro lo spogliatoio: “È la stagione più difficile della mia carriera, ma vedo crescita. Le prestazioni stanno migliorando e ora dobbiamo trasformarle in vittorie”.

Foto: sito Liverpool