Slot: “Se Leoni non ha mai giocato è un problema, così come altri acquisti. Non abbiamo fatto abbastanza bene”

21/03/2026 | 18:46:41

Il tecnico del Liverpool Arne Slot si è sfogato in conferenza stampa: “Se poi il giocatore da 150 milioni non è mai disponibile, è già un problema. Se Giovanni Leoni non è mai stato disponibile per infortunio, è il secondo problema. Siamo già sotto il valore di ciò che abbiamo venduto. Jeremie Frimpong sta diventando disponibile solo ora e Mamardashvili è stato un altro degli acquisti, ma è il secondo portiere. Abbiamo vinto il campionato la scorsa stagione e speso 150 milioni netti. Resta il fatto che non è abbastanza buono ciò che abbiamo fatto. Non importa quante scuse trovi, la nostra posizione attuale non è all’altezza”.

foto x liverpool