Slot: “Se c’è un giocatore che merita un grande addio, quello è Salah. Alisson? Ci siamo quasi, ma non vogliamo correre rischi”

01/05/2026 | 14:00:48

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Manchester United. Queste le sue parole:

“Salah? Lavora sempre in modo incredibile durante la stagione, sia quando è in forma che quando è infortunato, per tornare il prima possibile. Di solito recupera prima degli altri giocatori. Ha un piccolo infortunio e ci aspettiamo, e abbiamo bisogno, che torni per la parte finale della stagione, ma non per domenica. È un grande sollievo che l’infortunio sia lieve e che possa giocare per noi e al Mondiale. Se c’è un giocatore che merita un grande addio, quello è Mo. Alisson? Non si è ancora allenato con noi, oggi saprò se potrà farlo oggi stesso o all’inizio della prossima settimana. Ci siamo quasi, ma non vogliamo correre rischi. Non vogliamo farlo con nessun giocatore. C’è una differenza tra un portiere e un giocatore di movimento, i portieri hanno bisogno di correre di più. Quindi, se il problema di un giocatore di movimento è legato alla condizione fisica quando è fuori, per i portieri è diverso”.

Foto: sito Liverpool