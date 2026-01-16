Slot: “Salah? Mo è stato molto importante per questo club, sono felice che stia tornando”

16/01/2026 | 13:00:58

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Burnley. Queste le sue parole:

“Robertson? È stato molto maturo e ho capito tutto quello che ha detto. Ogni giocatore dovrebbe provare la stessa sensazione se non è titolare in ogni partita, a sono davvero felice di sapere che trova gioia nel suo ruolo attuale e capisce quanto sia importante e lo sia stato per questo club. Non ha giocato quanto avrebbe sperato, ma quello che ha detto ai media è stato un grande complimento. Salah? Prima di tutto, giocherà una partita importante per l’Egitto sabato e poi tornerà, sono felice che stia tornando. Mo è stato così importante per questo club e per me, quindi sono felice che torni e anche se avessi 15 attaccanti, sarei felice di rivedere Mo, ma non è questa la nostra situazione. Sono felice di averlo di nuovo dopo una partita importante domani”.

Foto: sito Liverpool