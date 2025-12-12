Slot: “Salah? Ho bisogno di avere una conversazione con lui. Nelle ultime quattro partite abbiamo dimostrato di essere una squadra davvero difficile da battere”

12/12/2025 | 18:38:48

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Brighton. Queste le sue parole:

“Se ci sarà Salah? Ho bisogno di avere una conversazione con lui e penso che la prossima volta che parlerò di Mo dovrebbe essere con lui e non qui. Puoi continuare a provare, ma non c’è molto altro da dire a riguardo, se non che oggi parlerò con lui e, come ho detto, l’esito di quella conversazione determinerà come sembreranno le cose domani. L’imbattibilità negli ultimi 4 incontri? A parte essere imbattuti, penso che abbiamo dimostrato di essere, nelle ultime quattro partite, una squadra davvero difficile da battere, contro cui era difficile creare occasioni. La squadra ha lavorato molto duramente, ha messo tanto impegno. Siamo stati, di nuovo, un po’ sfortunati nei risultati, ma abbiamo mostrato grande resilienza. Quattro partite in dieci giorni con pochi giocatori a disposizione sono, credo, un complimento per i giocatori che erano disponibili: innanzitutto per come sono riusciti a ottenere alcuni risultati e, in secondo luogo, per il ritmo di lavoro che hanno messo in campo”.

Foto: sito Liverpool