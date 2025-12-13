Slot riabbraccia Salah: “Oggi era una minaccia in campo, avevamo bisogno di lui”

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato a Sky Sports del ritorno in campo di Salah contro il Brighton: “Penso che fosse una minaccia oggi in campo. La prima palla che ha toccato, ha quasi fatto un assist per Mac Allister. La squadra e l’ambiente erano del tutto coinvolti nel fatto che avessimo Mo. È stato piacevole da vedere ma non una sorpresa. Questo perché è stata una decisione facile metterlo in squadra. Ho detto molte volte prima che ciò che è stato detto tra di noi rimarrà tra di noi. Avevamo bisogno di lui e ha fornito l’assist per il 2-0”.

foto sito liverpool