Slot: “Quello di Isak sarà un infortunio lungo. Sono fiducioso che potrà dare il suo contributo a fine stagione”

23/12/2025 | 11:23:40

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Wolverhampton. Queste le sue parole:

“L’infortunio di Isak? Sarà un infortunio lungo, di un paio di mesi. È una grande delusione per lui e per noi. Il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime partite. Due partite difficili. È il momento per i giocatori che abbiamo di rimboccarsi le maniche e per i tifosi di aiutarci a ottenere i risultati che vogliamo. I giocatori e i tifosi disponibili devono dare tutto ciò che hanno. I Wolves? Sono stati molto vicini al risultato contro l’Arsenal. Come sempre, ogni partita di Premier League è una sfida, e lo stesso vale per questa. I tempi di recupero di Isak? Sono fiducioso che potrà dare il suo contributo a fine stagione. È stato un periodo difficile e impegnativo per lui. Era molto emozionato quando è arrivato e voleva dimostrare tutte le sue qualità, ma non è stato possibile per mancanza di preparazione pre-campionato. In questo campionato devi essere al top della forma per avere un impatto positivo su una partita. Ci sono voluti mesi prima che potessimo portarlo qui. Sapevamo che ci avrebbe messo del tempo, ed è per questo che è una sfortuna che ora sia infortunato”.

Foto: sito Liverpool