Slot: “Non credo che il rapporto con Salah sia compromesso. Inter? E’ una certezza in Champions. Chiesa e Gakpo out”

08/12/2025 | 20:55:48

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Salah è l’unico che può rispondere a questa domanda. Difficile capire a chi si stava riferendo. Abbiamo comunicato a lui che non avrebbe fatto la trasferta ed è stata l’unica comunicazione. Prima di sabato abbiamo parlato parecchio a volte per periodi più lunghi o meno. Io non credo che il rapporto sia incrinato me lui ha diritto di provare quello che prova. Lui è stato molto rispettoso e si è allenato duro e sono rimasto un po’ sorpreso dopo i suoi commenti. ma non è la prima e nemmeno l’ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca. Giocherà con il Brighton? “Siamo alla vigilia di una partita molto importante contro l’Inter. Sono passate solo 36 ore dal 3-3 contro il Leeds. Ho provato a preparare la squadra e sono concentrato sulla partita di domani. Poi vedremo. Credo che un giocatore possa sempre tornare”.

Come ha reagito dopo le parole di oggi? “Conversazione molto breve”. Come mai è andato in panchina? “Come squadra abbiamo faticato, abbiamo provato tante strategie ed eravamo molto vulnerabili e ho deciso di impiegare un centrocampista in più contro West Ham e Sunderland. Con il Leeds abbiamo deciso di giocare a rombo con Wirtz in mezzo. Avrei potuto anche giocare con Salah a destra”.

Crede che abbia giocato la sua ultima partita al Liverpool? “Non so dirlo questo”, Si è sentito tradito? “No, non credo. Non conta comunque molto la mia vita, è sicuramente più difficile per la squadra e il club. Questa situazione ha impattato ma sono concentrato sulla squadra e non su me stesso”.

Ha capito a chi si riferiva? “Devo capire cosa intendeva quando ha usato le sue parole. Solitamente sono educato ma non vuol dire che sono debole. Spetta a noi come squadra rispondere e lui non è venuto. Devo capire e indovinare perchè ha parlato in quella maniera. Lui ha tutto il diritto di provare le sue sensazioni ma non ha il diritto di esternarle con i media”. Quando ha parlato con lui? “Ci parliamo ma non vuol dire che siamo sempre d’accordo. Non ho parlato con lui dopo la partita con il Leeds, gli ho detto solo che non sarebbe venuto con noi in trasferta. Non scendo nei dettagli. Ho comunicato a lui in merito alla trasferta”.

Cosa significa affrontare l’Inter? “Giochiamo contro una squadra molto forte, una vera forza in Champions avendo fatto due finali negli ultimi tre anni. La squadra è forte e hanno tanta qualità”.

Come mai non ci sono Chiesa e Gakpo? “Federico non sta bene e Gakpo invece starà fuori per le prossime settimane”.

Che differenza vede tra Inzaghi e Chivu nell’inter? Può spiegare meglio la situazione di Chiesa? “Difficile descrivere i sintomi di Chiesa, diciamo che sta male, non so se volete sapere i sintomi. Credo che la squadra comunque sia simile. Vedo più somiglianze che differenze tra Inzaghi e Chivu”.

Cosa pensa di Chivu e il suo stile? “Se penso a Chivu penso al calciatore e credo anche di averlo incontrato. Un ottimo difensore e a suo agio con la palla tra i piedi. L’Inter è anche capace di costruire dal basso e le sue caratteristiche si vedono”.

Quando tornerà in Nazionale Chiesa? “Non credo che spetti a me decidere chi deve giocare nelle nazionali. Sono molto contento che Federico si trovi molto a suo agio quest’anno rispetto all’anno scorso. Ha avuto anche un minutaggio maggiore. Mi piace come calciatore e come persona”.

Foto: sito Liverpool